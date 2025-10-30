Herrera «El equipo tiene hambre y ambición»

Cristian Herrera anotó un doblete que sirve para recuperar confianza y coger ritmo. «Para un jugador siempre es importante [anotar]. Contento no solo por los goles, sino por el trabajo del equipo. Sabemos la complejidad de estos partidos por la intensidad del rival. Nos empataron. No le perdimos la cara al encuentro, fuimos a por él y eso hizo que el resultado fuera tan abultado», analiza el atacante sobre la victoria en Copa del Rey ante el Sámano.

Un encuentro en el que tenían que salir «al 200%» e igualar la intensidad rival para no llevarse un susto. «Felicitar a los chicos, este es el camino. Esto es parte del fútbol, aquí se gana y se pierde. Ni somos tan malos al perder ni tan buenos cuando ganamos. El equipo tiene hambre y ambición», añade sobre el momento que atraviesa el Deportivo, que pone fin a una racha de cinco semanas sin ganar. En lo personal, concluye, «contento y con ganas de seguir sumando minutos».

Zaragoza, próxima parada

El Deportivo se concentrará en Bilbao y entrenará esta mañana en Lezama de cara a la visita del domingo (21.00) al Real Zaragoza. El sábado, la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo entrenará en Miranda del Ebro, dando continuidad a una mini concentración en el País Vasco para evitar el cansancio de los viajes.