Antonio Hidalgo: «Hemos estado a la altura de la exigencia del partido»

Antonio Hidalgo sacó una lectura positiva de la actuación de sus jugadores ante el Sámano. «Cuando no ganas, puede existir alguna duda de más. El juego hay que mejorarlo, pero esto va de ganar, sumar todas las semanas o pasar de ronda. Hemos estado a la altura de la exigencia del partido», resaltó el entrenador del Deportivoal término del encuentro en el campo de Riomar.

El técnico de Canovelles se quedó con el papel de los jugadores, especialmente de los menos habituales en liga. «Hay jugadores que se han reencontrado con el gol. Eso, a los delanteros, les da una confianza enorme», celebró sobre las dianas de Cristian Herrera, Eddahchouri y Stoichkov. Fue, también, una noche especial para Pablo García y Fabi Urzain, los dos jugadores del Fabril que salieron de inicio en el once. «Fabi viene haciendo una gran temporada en el filial y nos podía ayudar en esa posición desde la izquierda. Atrás estábamos muy justos y Pablo nos venía bien para descargar a los jugadores. Una pena que pudimos darle minutos a Iker [Vidal] y Bil [Nsongo]», valoró Hidalgo.

Sobre el encuentro, reconoció que el Sámano tuvo momentos de empuje, sobre todo en la estrategia. «Hubo una serie de balones parados muy seguidos. Normalmente, estamos siendo muy contundentes, pero era la manera en la que ellos podían meterse en el partido. Tenemos que darle una vuelta», reflexionó el entrenador blanquiazul, que confía en que este triunfo insufle confianza en el equipo de cara a la visita al Zaragoza.