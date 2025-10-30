Sámano - Deportivo: horario y dónde ver por TV la Copa del Rey

El Deportivo viaja este jueves a Castro-Urdiales para enfrentarse al Sámano en el campo de Riomar. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo buscará cumplir con las expectativas y aprovechar la Copa del Rey para regresar a la senda del triunfo tras cinco semanas sin conocer la victoria. Habrá rotaciones en el once blanquiazul y se espera una fuerte presencia fabrilista, siempre limitada a tener máximo tres jugadores sobre el campo con ficha de segundo equipo.

Oportunidad de oro en la Copa para los jugadores menos habituales, para aquellos que vienen de proceso de lesión, y también para la escuadra en general. Necesita una reacción el Deportivo y tiene en la Copa un rival asequible para reencontrarse con la victoria. El Sámano, penúltimo en el Grupo I de Segunda Federación, liderado por el Fabril, espera también poder dar la sorpresa ante un equipo dos categorías por encima.

Antonio Hidalgo analizó en la previa a su rival: "Tiene un juego directo, esas situaciones de último tercio, situaciones de última jugada. Tienen laterales muy profundos. Hay que ver la dificultad", advierte el entrenador blanquiazul, que espera que su equipo compita y avance de ronda: "Ellos tienen una ilusión tremenda. Hay que igualar esa intensidad, saber los momentos del partido. Todo se iguala muchísimo cuando juegas a partido único".

Horario del partido entre el Deportivo y el Sámano

El conjunto blanquiazul arranca la Copa del Rey como visitante debido a su condición de equipo de superior categoría. Llega tras tres empates y dos derrotas en los últimos cinco encuentros. Eric Puerto podría vivir su primera titularidad desde Primera Federación.

En esta ocasión, el duelo ante el Sámano en Castro-Urdiales será el 30 de octubre a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Sámano y el Dépor

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Valladolid será transmitido por TVG.

La Opinión de A Coruña realizará su habitual cobertura en directo.