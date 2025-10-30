Sámano - Deportivo: Una oportunidad para volver a confiar

La Copa del Rey irrumpe en el peor momento de la temporada para el Deportivo. El equipo de Antonio Hidalgo vivió un feliz inicio de temporada, pero tras cinco partidos sin ganar, ha aumentado la tensión en el entorno blanquiazul, palpable en el estado anímico de su técnico en la previa de la visita al Sámano, un modesto rival de Cantabria que hará todo lo posible por dar la sorpresa ante el gran favorito en esta eliminatoria. Los locales, penúltimos en el Grupo I de Segunda RFEF, solo han ganado un partido este curso en la misma categoría en la que juega el Fabril, actual líder. Oportunidad perfecta para que el vestuario recobre la confianza y recupere las buenas sensaciones en el juego. No regalará nada la escuadra que dirige Jon Ander Lambea.

Llueve sobre mojado en A Coruña. Cinco jornadas sin ganar han expandido las dudas en torno a un equipo que había arrancado el curso codeándose entre los grandes de LaLiga Hypermotion. La renta obtenida esas primeras semanas ha permitido al equipo de Hidalgo no perder comba con la cabeza, pues apenas se distancia a dos puntos de la segunda posición tras salir de la zona de promoción y caer hasta la octava plaza. Pero eso queda para el domingo, para Zaragoza, porque antes la plantilla blanquiazul deberá pasar por Castro-Urdiales, en un encuentro en el que se esperan cambios en todas las posiciones.

Antonio Hidalgo dará descanso a los jugadores que más carga de minutos llevan en las piernas. Difícil adivinar un once cuando, además, el equipo tiene una sobrepoblación en el centro del campo y todos querrán participar. A algunos, como José Ángel, recién salido de lesión, le vendrá bien sumar rodaje en sus piernas. Pero para esa medular compiten Charlie Patiño, desaparecido desde hace varias semanas; José Gragera, sin minutos tras dos titularidades; o Rubén López, quien podría ocupar el lateral zurdo para dar descanso a Giacomo Quagliata, quien tan solo jugó una hora el último partido y se perdió el duelo en La Rosaleda por unas molestias en la cadera.

Como es habitual en estos partidos, se espera un paso al frente de la unidad B, que deberá mezclarse con algún jugador del Fabril para sumar rotación. Cristian Herrera apunta a vivir su primera titularidad, y la duda es si dará descanso a Luismi o lo pondrá de inicio, a riesgo de notar el domingo ante el Zaragoza la fatiga acumulada. Mario Soriano, Yeremay y Mella apuntan al banquillo.

Más dudas hay en la zaga, donde Pablo García podría entrar en el lateral derecho y Arnau Comas regresar al eje de la defensa. Entre Noubi y Dani Barcia, Hidalgo elegirá a uno. Otra opción sería ver a José Ángel de zaguero o al propio Gragera.

Limitación de fichas

El Deportivo deberá vigilar en todo momento el número de fabrilistas sobre el terreno de juego. Máximo tres, para evitar complicaciones. La normativa de la Copa del Rey indica que debe haber sobre el terreno de juego, mínimo, 7 fichas de primer equipo. Es por eso que el técnico situará, como máximo, tres a la vez, y Rubén López ya ocupa una de esas fichas. El 35 será de la partida.

Samu Fernández no podrá estar por sanción, e Hidalgo podría darle la oportunidad a Fabi, quien se puede desenvolver partiendo desde cualquier banda o en la mediapunta. Arriba se espera que actúe Zakaria Eddahchouri, quien volvió a salir desde el banquillo el pasado fin de semana en detrimento de Mulattieri. Esperará su turno Bil Nsongo, máximo anotador del filial con 7 dianas. Aunque el camerunés ha pasado unas molestias físicas en las últimas semanas, podría también vivir su debut con la camiseta blanquiazul. Eric Puerto será la otra novedad en un once titular lleno de incógnitas y, seguramente, alguna sorpresa. La Copa, una oportunidad para todo el mundo para volver a la senda de la victoria y la confianza.

Eddahchouri, el hombre a seguir

La Copa del Rey siempre deja sorpresas. Que se lo digan a Las Palmas, Oviedo o, el curso pasado, el propio Dépor. Es por eso que la intensidad y la concentración cobran mayor importancia. Hidalgo tiene un activo diferencial en esta aspecto con Eddahchouri, un jugador que desborda pasión, ganas y hambre por jugar y marcar goles. Ejemplo perfecto para todos los compañeros.