En Directo
1-1 | UD Sámano - RC Deportivo, en directo | Primera ronda de la Copa del Rey | Empata Ander Castillo
El partido arrancará a las 21.00 en Riomar
Minuto 17 | Gol del Sámano. Empata Ander Castillo en un córner.
Minuto 16 | Eric Puerto desvía a córner un peligroso disparo de Gilete desde fuera del área.
Minuto 14 | Falta sobre José Ángel en campo del Dépor.
Minuto 12 | A punto de llegar Eddahchouri a un remate en el área pequeña del Sámano.
Minuto 11 | Jugadón individual de Luismi en un córner. Regatea a varios en línea de fondo, pero corta la defensa el pase de la muerte.
Minuto 10 | Disparo arriba del Sámano desde fuera del área.
Minuto 5 | GOL DEL DÉPOR. Barcia adelanta a los blanquiazules con al cabecear una falta que colgó Luismi al área del Sámano.
Minuto 3 | Eddahchouri remata alto el saque de esquina.
Minuto 3 | Córner para el Dépor tras el primer acercamiento al área de Luismi Cruz.
Minuto 2 | Mal pase filtrado de Cristian herrera para Eddahchouri en medio campo.
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- La nueva norma de terrazas de A Coruña restringe el mobiliario en los soportales
- Así fue la inauguración y apertura de Dolce Vita en Agrela
- Rescatado un hombre tras un accidente en Alfonso Molina que provocó grandes retenciones
- Así sería la Coruña que fue destruida: «Hoy tenemos una ciudad, pero pudo ser otra»
- La plataforma de baño de O Parrote entra en uso este miércoles a la espera de la zona hostelera
- Patrimonio desaparecido: arquitectura de A Coruña rescatada de la destrucción