El Dépor Abanca vuelve a escena

Ha tenido dos respiros el Dépor Abanca, el que le dio el empate ante el Atlético de Madrid y el que le concedió el parón de selecciones tras semanas con un rumbo errático. Quince días para rehacerse, para saborear un punto que suma mucho más que esa única unidad. Eso sí, se acabó la tregua y el Dépor Abanca debe visitar este sábado Ipurua (16.00 horas, DAZN) para medirse a un Eibar con las mismas apreturas clasificatorias que las coruñesas y que ha sido confeccionado desde los despachos por Rocío Candal, la arquitecta de la plantilla blanquiazul del último ascenso a Liga F.

El Dépor Abanca ha recuperado en los últimos partidos a Millene Cabral y no es poca alegría para un equipo que tiene muchos más problemas que la falta de pegada, pero que desea tener todo el arsenal posible a su favor para empezar a arrancar y olvidar la cola de la tabla. El equipo de Fran Alonso, salvo la ausencia de larga duración de Cris Martínez (ya ha dado a luz), cuenta con el resto de futbolistas disponibles para una semana con tres partidos. «Es una pesadilla. Una pesadilla buena hacer las listas de convocadas», reconocía el técnico de las jugadoras blanquiazules.

Así es el rival

Tendrá enfrente a un Eibar muy renovado de presión alta, de transiciones y que elude las complicaciones en su fútbol. El conjunto armero tiene los mismos siete puntos en ocho partidos que acumula el Dépor Abanca. Alonso tiene claras las señas de identidad de su contrincante de esta tarde: «Es un equipo con las ideas muy claras, muy trabajado, que sobre todo en casa es muy agresivo, vienen a pares (a presionar). Buscan golpear y si pasas esa primera línea de presión, sí que les hundes. Tienen inicios agresivos y trabajan muy bien las zonas intermedias. Por arriba son muy ganadoras (de duelos) y en transición son muy buenas. Creo que si estamos a nuestro mejor nivel, podemos imponer nuestro juego», razona de un rival que solo ha logrado un punto en cuatro partidos en casa y que ha conseguido sus mejores resultados lejos de Ipurua.