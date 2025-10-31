Eneko Bóveda y Mikel Balenziaga, las caras conocida para el Deportivo en Lezama

El entrenamiento del viernes del Deportivoen las instalaciones de Lezama sirvió a los blanquiazules para vivir una mañana de reencuentros en las instalaciones del club vasco. Eneko Bóveda, jugador del Dépor en 2018 y 2021, hizo de cicerone, ya que está integrado en la estructura del Athletic como Director de Lezama.

Otra de las caras conocidas y con la que hay más lazos en la actual plantilla es Mikel Balenziaga, uno de los integrantes de la plantilla del ascenso en la 2023-24.