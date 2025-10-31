Fabi Urzain afrontó su debut con el Deportivo con 39 de fiebre

El Fabril no para de hacer méritos desde que arrancó la temporada y ya es líder desde hace semanas del Grupo I de Segunda RFEF. Hay muchos futbolistas que están haciendo méritos para, al menos, disfrutar del premio de debutar con el primer equipo. Las exigencias de una Segunda en la que el Dépor aspira a todo habían pospuesto estas apuestas de Hidalgo, pero ayer ya se saldó parte de esa deuda con un grupo de jóvenes que aún no conocen la derrota en la cuarta categoría nacional.

Pablo García y Fabi Urzain fueron los elegidos para estrenarse y ya lo hicieron de inicio en las bandas. Iker Vidal o Bil Nsongo se quedaron con las ganas y la Copa volverá a ser el banco de pruebas y de oportunidades para todos ellos. Ambos, el lateral y el extremo, disfrutaron de poco más de una hora antes de que el técnico de Canovelles recurriese a más activos del primer equipo para sofocar la tímida rebelión de los cántabros.

Fabi Urzain / Fernando Fernandez

Apretó los dientes

El extremo, Fabi Urzain, no afrontó el partido en las mejores condiciones posibles, ya que jugó esa hora de fútbol con 39 grados de fiebre. No eran las mejores condiciones para saltar al terreno de juego, estaba mermado de facultades, pero el ex del Atlético apretó los dientes y respondió ante la oportunidad ante un conjunto de la categoría en la que juega el Fabril.

Se le vio como siempre jugando desde la banda izquierda hasta dentro y formando un costado absolutamente canterano con la presencia de Rubén López en el lateral, una posición que tampoco le es desconocida de su etapa en el Barcelona B. También tuvo que aplicarse en no perder balones y en recuperar ante las acometidas de los locales. Hidalgo hizo ayer especial incidencia en ocupase la banda y que el lateral rompiese la línea defensiva de dentro hacia fuera. Detalles de un día para el recuerdo de Fabi Urzain, quien ya podrá decir que ha jugado con el primer equipo del Dépor. El fabrilista tiene contrato hasta junio.