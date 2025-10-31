El Fabril quiere recuperar la eficacia en O Couto

Dos partidos sin ganar, el último, con derrota ante el segundo clasificado, han sido un frenazo para un Fabril que se conjura para volver a la senda del triunfo en O Couto. El filial blanquiazul visita este sábado (16.30 horas, agalega.gal) a una UD Ourense que va en línea ascendente en liga y que, en la Copa del Rey, puso contra las cuerdas al Pontevedra, de Primera RFEF.

Manuel Pablo apela a la tranquilidad después del empate ante el Lealtad y la derrota contra el Oviedo Vetusta. «Fueron dos resultados negativos, pero el equipo dio la cara. A pesar de que ofensivamente no estuvimos bien, competimos y estuvimos metidos siempre en el partido», reflexionó el técnico canario en Abegondo.

El Fabril podrá contar con los cinco jugadores convocados con el primer equipo en la Copa del Rey: Pablo García, Fabi Urzain, Iker Vidal, Hugo Ríos y Bil Nsongo. «Debutar con esa edad es un orgullo para la afición y para el club», resaltó sobre el lateral de 17 años, que fue titular en Castro-Urdiales. Por contra, el filial mantiene las bajas de Aarón Sánchez, Manu Ferreiro, Rubén Fernández y Noé, además de la seria duda de Hugo Torres. Samu, expulsado la semana pasada, tampoco podrá jugar.

El técnico espera a una UD Ourense que «va en buena línea». «Es un equipo que encaja poco, resuelve los partidos por la mínima», explica. No piensa en el cansancio que puede acumular el equipo que entrena su excompañero Borja Fernández tras perder en la tanda de penaltis en Copa del Rey contra el Pontevedra. Sin embargo, sí le preocupa el estado del césped de O Couto, que soportó dos partidos entre semana en el torneo del KO.