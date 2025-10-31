Iker Gil y las segundas oportunidades en el Deportivo: "Lo querían Celta y Castellón y prefirió volver"

Cada vez que un canterano coge la puerta para irse de un gran centro de formación casi nunca suele haber marcha atrás. Falta de nivel, ciclos agotados, búsqueda de nuevos horizontes que, muy pocas veces, son un punto y seguido en historias que comienzan cuando los niños levantan un palmo del suelo y acaban casi siempre en la adolescencia y con sueños resquebrajados. Pero el Dépor se ha empeñado este verano en que debe haber espacio en Abegondo para las segundas oportunidades y, además del caso paradigmático de Jairo Noriega, empieza a emerger en la base, el nombre de Iker Gil (Val do Dubra, 2007).

Primera etapa en el Dépor. / LOC

«Cuando se fue del club la primera vez no hubo ningún problema. Era el final de la etapa cadete e Iker quería jugar, pero ellos deseaban que continuase», apunta su padre José Antonio de su adiós en 2023 para proseguir en el relato de la secuencia de los hechos que le han llevado de nuevo a vestir de blanquiazul. «Desde noviembre (de 2024) sabíamos que lo estaban siguiendo. Lo querían el Celta, el Dépor o el Castellón y había ofertas económicamente mejores y nos gustó lo que nos dijeron, lo que nos presentaron e Iker decidió regresar», asegura su progenitor de un delantero que en la primera etapa fue reclutado de la SD Dubra y que estos dos últimos años los pasó en el Conxo y en la cantera del Compostela antes de debutar la pasada campaña con el equipo de mayores de los picheleiros. Siete partidos, dos como titular, minutos con los tres entrenadores que tuvo la pasada campaña el equipo santiagués. Todo con 17-18 años. De ahí al Juvenil A del Deportivo y con la puerta entre abierta del Fabril. Ya ha marcado con el equipo de Miguel Figueira y todo empieza a rodar para él.

Con el Dubra. / | Cedida

«Tiene unas condiciones buenísimas. Su predisposición al trabajo es de otra época. Es muy humilde y si la cabeza le va, llegará adonde quiera», avanza José Luis Míguez Iglesias, Luisito, ex entrenador del Fabril y uno de los técnicos que la pasada campaña le dio minutos en el Compostela. «Tiene cuerpo y envergadura, es un atleta muy bien dotado. Puede jugar en punta y en banda, es un futbolista moderno que tiene potencia y gol», apunta el entrenador de Cacheiras, quien reafirma algo que siempre le ha acompañado y que, en el caso de Iker Gil, no iba a ser diferente: su apuesta por los jóvenes. «Yo no miro el DNI. Ya puede tener 17 o 37 años. Tenía condiciones y actitud y nos podía ayudar, y lo hice jugar», refuerza de su elección en su efímera etapa en un Compostela que acabaría descendiendo a Tercera RFEF.

Su hermano Iván y la carrera

Tras esos dos años de pasantía y las decisiones de este verano, Iker Gil vive los primeros pasos de su segunda aventura en el Dépor. Todo es familiar para él. De hecho, vuelve a subirse a esa furgoneta que tantas veces le llevo de Santiago a Abegondo hasta 2023, aunque ahora ya es un universitario que estudia Económicas. A ese medio de transporte en el que viajan las grandes promesas blanquiazules de Santiago y su entorno que han decidido postergar la mudanza a la residencia, también se sube para varios entrenamientos por semana, su hermano Iván Gil, que lleva ya seis años en la base blanquiazul. «Son jornadas largas para él entre los estudios y los entrenamientos, pero son esfuerzos que hay que hacer », razona su padre que reconoce que tanto la familia como el jugador está «muy contentos y muy cómodos con el trato y con cómo está yendo todo».