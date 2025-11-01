1-0 | El Dépor Abanca ni apunta ni reacciona

Un minuto fue lo que tardó el Dépor Abanca en que se le escurriese entre los dedos el duelo directo de Eibar. Un puñado de segundos con puntería para Sara Martí y sin finura en el remate para una Ainhoa Marín ofuscada. Tampoco es que hasta entonces ni después hubiese hecho grandes méritos futbolísticos el grupo de Fran Alonso para esquivar su destino. Y es que el Dépor Abanca no roza el descenso y no lleva una victoria en nueve partidos o seis duelos sin ganar por pura casualidad. No estuvo lejos de llevarse un punto de Ipurua, pero le faltó alma y fútbol. Desnortado para ir a por el triunfo, para salir de ese agujero que lleva semanas cavándose. No ocupa aún la zona roja, pero la situación y la falta de respuesta hacen encender las alarmas.

Ante un Eibar con las ideas claras y amante de la transiciones, el Dépor Abanca quiso agarrarse como pudo a la pelota, ya lo había anunciado Fran Alonso. Un 4-2-3-1 con Paula para ayudar a Lucía en la salida y dándole centralidad a Olaya. La apuesta estaba clara, llevarla adelante ya era algo más complicado. Fue una primera parte timorata, con mucho miedo a los errores, que los hubo. Y con escasa profundidad en el Dépor Abanca. Su mejor opción fue un disparo desde la frontal de la propia Olaya, que Astrálaga evitó que se convirtiese en el 0-1. Una cabalgada de Ainhoa en el descuento redondeó el bagaje ofensivo. Seguras, pocos incisivas. Un tanto frías.

El VAR, un anticlimax

El gran punto de interés de la primera parte fue el VAR, que interrumpió el duelo durante cuatro minutos para revisar un penalti del Dépor Abanca. No había falta previa ni mano ni pena máxima de una Artero que buscó despejar con la cabeza a ras de césped. Eso sí, nadie se libró de un anticlimax innecesario que perjudica un espectáculo que tampoco era excesivo para entonces. Todo quedaba para la segunda parte, esperanzas escasas.

Los dos flashes de las decisivas jugadas de Ainhoa y Sara Martí parecían anunciar unos 45 minutos finales para divertidos, con juego revuelto. Nada más lejos de la realidad. Al Dépor Abanca se le vio impotente y un tanto yermo. Su rival ganó, además, en confianza por el viento de cola que siempre supone un gol y más de bella factura. Tuvo la pelota, mandó, hizo antes los cambios, dominó. El equipo de Fran Alonso, inmóvil, quería venirse arriba, saltar líneas y acortar caminos. Nada de nada. Ni suerte con las revisiones del VAR (penalti ficticio a Ainhoa) ni sustituciones que no llegaron en el equipo coruñés hasta el minuto 74. Entonces tampocoencontró el camino hacia la portería de una Astrálaga que apenas tuvo trabajo. Ni puntería ni reacción ni excesivas señales de vida de un Dépor Abanca que preocupa.