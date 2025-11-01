2-1 | El Fabril no se sobrepone a las bajas y cae en Ourense

Han llegado las curvas para el Fabril de Manuel Pablo que hasta ahora había tenido una trayectoria muy lineal y victoriosa y se volvió a salir del camino ante la UD Ourense de Borja Fernández: 2-1. Segunda derrota en los dos últimos partidos para un filial que no pudo sobreponerse a las bajas. Peligra el liderato del Grupo I de Segunda RFEF después de que el equipo de O Couto le acabase remontando en un duelo con un gran ambiente en las gradas.

Y eso que todo parecía ir sobre ruedas, a pesar de que el técnico no pudo contar de inicio con hasta seis titulares: Hugo Ríos, Samu, Damián Canedo, Noé, Mané o Fabi. Unos con el primer equipo y otros, baja por lesión o sanción. Mantuvo, aun así, las espadas en todo lo alto en una primera mitad que coronó con el gran gol desde la frontal de Mario Nájera, que llegó tras un robo de Dipanda, muy protestado por los locales por una posible falta.

Un cambio clave

La segunda parte fue otra historia, al menos en pegada. Y ese cambio tuvo un nombre propio: Rufo. El veterano delantero, ex del Pontevedra, había comenzado el partido en el banquillo, pero Borja recurrió a él tras el intervalo y en tres minutos (del 60 al 62) rompió el partido y al Fabril. Primero se adelantó a Vilela en una pelota en profundidad con la que batió a Brais Suárez y después atrajo a la banda a la bisoña defensa del filial para habilitar en profundidad a Gamarra, que tampoco falló. En un abrir y cerrar de ojos, del 0-1 al 2-1. Manuel Pablo removió el banquillo tirando incluso de juveniles como Iker Gil. Fue imposible no irse de vacío de O Couto.