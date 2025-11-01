Antonio Hidalgo quiere que «estar más en campo contrario» ante el Zaragoza

Antonio Hidalgo se mostró críptico ante lo que debe cambiar su equipo respecto al partido del Valladolid para no dar excesivas pistas al Zaragoza, aunque sí ofreció alguna pincelada. «Analizamos qué debemos mejorar, el aprovechamiento del espacio, estar más en campo contrario. Tenemos que contrarrestrar sus virtudes y potenciar las nuestras», revela de un duelo en el que no es ajeno a la mala situación institucional por la que atraviesa la entidad maña: «Son situaciones de las que debemos abstraernos. Son complicadas y la afición debe tomar las medidas que vea oportunas. Siempre cuanta más tranquilidad institucional, mejor para los equipos».

El técnico de Canovelles reconoce que les ha venido bien esta semana «pasar tiempo juntos» en un stage que se improvisó tras el partido ante la UD Sámano y que «ganar en Copa siempre da un plus». Hidalgo convive con la necesidad de sobreponerse a esos cinco partidos sin ganar en liga y con el día a día en el que está pendiente del estado físico de algunos jugadores. «Pasaron 48 horas», admite, «pero hay alguna molestia que otra», mientras anhela apurar las horas para «recuperar jugadores». El club decidió llamar a Canedo para completar la lista. Las pruebas a Comas han revelado que «todo está en orden», pero decidieron cubrirse aún más.

Cómo ve al rival

El técnico está pendiente del nuevo Zaragoza que se encontrará: «Es diferente, va hacia adelante, le gusta acumular gente por dentro, atacar rápido. Son sólidos y comprometidos, como suele pasar cuando hay un cambio de entrenador, que también supone un cambio de aire. Es una liga igualada en la que cualquiera te complica y debemos dar nuestra mejor versión».