Arnau Comas da un respiro en el Deportivo a una zaga ahogada

Ver a Dani Barcia jugar el partido entero y a Miguel Loureiro media parte en Castro-Urdiales no fue la mejor de las noticias para la castigada y sobrecargada defensa del Deportivo. Ximo Navarro y Sergio Escudero no están disponibles, el cercedense debe jugar en el centro de la defensa y Lucas Noubies una opción ineludible para la banda derecha. Este puzle muy variable y de piezas justas corría el riesgo de quedarse esquelético tras esa mala caída de Arnau Comas en el duelo ante la UD Sámano que obligó a sustituirle en el descanso y a sobrexponer a Miguel Loureiro. Aguantó unos minutos en el terreno de juego, pero él y los servicios médicos optaron porque no saliese al terreno de juego tras el intervalo para evitar cualquier percance inesperado.

Pero el catalán fue uno más en la suave sesión del viernes en la Ciudad Deportiva de Lezama y, salvo giro de los acontecimientos o consecuencias de la caída, será uno más para Antonio Hidalgo ante el Real Zaragoza este domingo en el estadio Ibercaja, sustituto temporal de La Romareda. Todo hace indicar que Dani Barcia y Loureiro seguirán en el centro de la zaga como titulares con los preservados Lucas Noubi y Giacomo Quagliata en los laterales, pero si existe cualquier tipo de contingencia, ahí estará Arnau Comas. Otro de los síntomas del buen estado del ex futbolista de la SD Eibar es que, en caso de que no estuviese en condiciones o si hubiese alguna duda con él, el club habría reclutado de inmediato a los fabrilista Damián Canedo o Pablo García para nutrir su banquillo (Samu será baja este fin de semana con el Fabril), aunque José Gragera y José Ángel son también opciones de emergencia para el centro de la defensa blanquiazul.

Este nuevo percance vuelve a hacer patente el equilibrismo que está haciendo en las últimas semanas Antonio Hidalgo y la necesidad, ya asumida por el propio Deportivo, de acudir al mercado de enero para reforzar su retaguardia. El principal objetivo es un lateral derecho con recorrido que haga las veces o, al menos, que ofrezca los mismos valores que un Ximo Navarro que puede ser central corrector y carrilero largo. No será sencillo encontrar a alguien de ese perfil tan amplio y con nivel de Primera División, pero la Dirección de Fútbol ya trabaja en ese sentido y pretende ir sobre seguro, con lo que ha descartado la opción de acudir a jugadores en paro que podría contratar e inscribir en cualquier momento, ya que tiene tres fichas disponibles sin cubrir.

Defensa de cuatro

Lo que parece, de momento, aparcado es la defensa de cinco en el Deportivo. Antonio Hidalgo, ante la falta de efectivos o para darle seguridades al equipo en la mala racha, ha optado por un 4-2-3-1 con clásico con menos movilidad y variabilidad de sistemas. En Málaga colocó por momentos a Mella en la retaguardia, al menos en fase defensiva, pero últimamente ha optado por una estructura más clásica. Todo para blindarse de nuevo, para aprovechar sus activos y para recuperar la exuberancia que lució al principio de liga a domicilio.