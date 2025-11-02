Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1-1 | El Dépor Juvenil A empata en su visita a Lugo

Se queda tercero con 14 puntos

Miguel Figueira. | RCD

RAC

El Juvenil A de Miguel Figueira no pudo pasar del empate en su visita de este fin de semana al Lugo (1-1) en la División de Honor. El gol de Lucas Castro no bastó para llevarse el triunfo. El Dépor es tercero en la tabla con 14 puntos, el Celta es líder con 17.

