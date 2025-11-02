Arranca el Mundial sub 17 con Nico Balbas
Arranca hoy el Mundial sub 17 masculino de Catar 2025 en el que competirá el juvenil deportivista Nico Balbas con Honduras. El combinado centroamericano se medirá mañana a las 13.30 horas a Brasil. En su grupo también se encuentran las selecciones de Zambia e Indonesia.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Iker Gil y las segundas oportunidades en el Deportivo: 'Lo querían Celta y Castellón y prefirió volver
- Así es el Pazo Illobre, en Betanzos