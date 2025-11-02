Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca el Mundial sub 17 con Nico Balbas

Nico Balbas celebra un gol con la selección sub 17 de Honduras.

Nico Balbas celebra un gol con la selección sub 17 de Honduras. / Selección de Honduras

RAC

Arranca hoy el Mundial sub 17 masculino de Catar 2025 en el que competirá el juvenil deportivista Nico Balbas con Honduras. El combinado centroamericano se medirá mañana a las 13.30 horas a Brasil. En su grupo también se encuentran las selecciones de Zambia e Indonesia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents