Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

0-4 | El Dépor Abanca B sufre una derrota en casa ante el Eibar B

El equipo de Sandro Nogueira continúa en mala racha

Jenny Corros durante el partido del Dépor Abanca ante el Eibar B

Jenny Corros durante el partido del Dépor Abanca ante el Eibar B / RCD

RAC

El Dépor Abanca B no tuvo su mejor mañana de domingo y cayó 0-4 en un duelo de Segunda RFEF disputado en Abegondo ante el Eibar B. Maren, Amutxastegui, Noa Ruiz e Itxaso fueron las goleadoras del conjunto armero. El filial, en media tabla con diez puntos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents