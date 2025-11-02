0-4 | El Dépor Abanca B sufre una derrota en casa ante el Eibar B
El equipo de Sandro Nogueira continúa en mala racha
El Dépor Abanca B no tuvo su mejor mañana de domingo y cayó 0-4 en un duelo de Segunda RFEF disputado en Abegondo ante el Eibar B. Maren, Amutxastegui, Noa Ruiz e Itxaso fueron las goleadoras del conjunto armero. El filial, en media tabla con diez puntos.
