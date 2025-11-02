Al Dépor Abanca no le vale nada para salir de su bucle

Nada le sale al Dépor Abanca en un inicio de temporada que ya roza los números que se llevaron por delante a Irene Ferreras hace justo un año. Tiene margen y confianza Fran Alonso, quien la próxima semana afronta una visita casi imposible al Johan Cruyff ante el Barcelona. Con 7 puntos de 27 posibles (uno más que hace un año, aunque entonces se tuvo que aplazar la jornada ocho ante el Valencia), el equipo blanquiazul está cada vez más metido en el lío y solo se salva por el rendimiento todavía peor de Levante, DUX y Athletic.

A dos puntos del descenso, las blanquiazules se dieron de bruces ante un Eibar superior en Ipurua. No sirvió cambiar de esquema (al 4-3-3) ni probar una apuesta más arriesgada, abandonando el bloque bajo del empate ante el Atlético e intentando proponer más con jugadoras acordes sobre el tablero para ello.

Al Dépor Abanca no le sale nada y nada le vale para salir del bucle. Solo ha ganado ante el Athletic, en un partido en el que tampoco rindió a su máximo nivel. El club, que confía en Fran Alonso, aguarda que el técnico madrileño sea capaz de darle la vuelta a la situación. Dominar ambas áreas está siendo el gran déficit tras solo 7 goles a favor y el doble en contra.