Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segunda División

Destituido Fran Justo en el Mirandés

Fran Justo

Fran Justo / Mirandés

Una nueva destitución en segunda División. Se trata de Fran Justo, ex de Arenteiro, Real Unión y Algeciras, que deja de ser entrenador del Mirandés. Uno de los candidatos a sucederle es el exdeportivista Rubén de la Barrera, quien se encuentra sin equipo desde su aventura en el Vizela.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents