Segunda División
Destituido Fran Justo en el Mirandés
Una nueva destitución en segunda División. Se trata de Fran Justo, ex de Arenteiro, Real Unión y Algeciras, que deja de ser entrenador del Mirandés. Uno de los candidatos a sucederle es el exdeportivista Rubén de la Barrera, quien se encuentra sin equipo desde su aventura en el Vizela.
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Iker Gil y las segundas oportunidades en el Deportivo: 'Lo querían Celta y Castellón y prefirió volver
- Así es el Pazo Illobre, en Betanzos