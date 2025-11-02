Un ex del Dépor ya es ídolo en su nuevo club en Portugal: MVP y la grada corea su nombre

El Penafiel de José Manuel Aira vive un momento dulce tras el cambio de banquillo y una reacción futbolística que se ha transformado en tres victorias, un empate y una única derrota en los últimos cinco encuentros. Antes, solo dos puntos de 15 para un equipo disparado en la tabla que ya es noveno. La presencia deportivista es notoria en el club propiedad de Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca y también del Dépor. En el duelo de este fin de semana fueron protagonistas dos jugadores con pasado blanquiazul, anotando los goles del triunfo.

El Vizela ganó por 1-3 y el partido acabó con ovación para uno de los jugadores estrella de la plantilla. Ante el Figueiras, en el primer triunfo del curso, ya había estrenado su cuenta goleadora, y este fin de semana firmó su segunda diana para decantar un partido que hasta el momento estaba igualado, después de que Iano Simao abriese la lata e Italo Henrique empatase a la hora de juego.

En el minuto 80, sobre la bocina, Davo se convirtió en el gran héroe del partido para poner de nuevo por delante al Penafiel, que terminaría ganando por 3-1 tras un gol más de Moreira en el minuto 91.

Coreado por los aficionados del Penafiel

Después del partido, Davo se llevó el premio al jugador del partido por su actuación y ese gol clave que lo cambió todo. Mientras el delantero posaba con el galardón para los medios oficiales del club, la grada cantó y coreó su nombre desde el sector visitante. Al unísono, se escuchó cómo los seguidores repetían con ahínco el nombre del atacante, que lleva el dorsal 37 a la espalda.

Davo ha caído de pie en Penafiel. Después de un inicio complicado para la entidad, con cambio de entrenador incluido, esta victoria sirve para dar un golpe sobre la mesa ante un rival que está peleando el ascenso.