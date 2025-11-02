El futbolista que generó una crisis de Estado entre el Deportivo y el Zaragoza

Hubo un tiempo en el que el Deportivo y el Zaragoza pelearon por la máximo en el fútbol español. Hace 25 años llegaron incluso a las últimas jornadas con opciones en una Liga que se acabó llevando el equipo coruñés. No luce en las vitrinas mañana un campeonato de la titularidad, pero sí seis títulos de Copa del Rey, una Supercopa, una Recopa y una Copa de Ferias, fruto de varias etapas gloriosas. 16 títulos europeos y nacionales entre ambos. Eso sí, a pesar de pelear en lo más alto y haber sido alternativa de poder, los roces entre ambos clubes llegaron en una etapa más moderna y por confrontaciones que acabaron ambas en los tribunales.

Uno fue el presunto amaño del Levante-Zaragoza que, según la acusación, había desembocado en el descenso del Deportivo en 2011, el primer tras su época dorada, a una Segunda División que era una desconocida para una generación de deportivistas. Las consecuencias deportivas no se pudieron revertir, aunque Lendoiro tiene claro a día de hoy lo que pasó entonces, pero durante un tiempo hubo una batalla judicial por la que no acabó pagando ni la entidad ni los jugadores aragonés de entonces. Fueron unos hechos que erosionaron sobre manera la relación entre ambas entidades.

El caso previo, un jugador en disputa

Unos años antes no era tan mala relación del Deportivo y el Zaragoza. De hecho, el club coruñés se fijó en 2007 en un canterano del conjunto maño que había disputado 41 partidos con el primer equipo, aunque solo seis como titular. No era capaz de sacar la cabeza en un proyecto de mucho nivel y el Dépor lo podía ofrecer el contexto para florecer y para hacer caja con él, en el caso del Zaragoza. Ambos clubes pactaron una operación enrevesada que también acabó en un juzgado por la disputa de unas cantidades.

Ese futbolista era Ángel Lafita, sobrino de un exdeportivista como Ángel Villarroya y con fuertes vinculos familiares con el propio Zaragoza. Al extremo le costó arrancar, pero en cuanto funcionó fue de los mejores futbolistas españoles del momento a las órdenes de Lotina, casi va con España a la Euro 2008. En el verano de 2009 el club maño decidió recuperarlo ejecutando la opción de compra. Notificó su intención de repatriarlo en junio, pero no pagó hasta agosto y el Dépor le llevó al juzgado porque consideraba que debía pagarle tres y no dos millones de euros. La Justicia le dio la razón, pero perdió a Lafita lo que más le dolía. Hubo también contenciosos en la justicia deportiva y el aragonés tardó en redebutar con su club. Hace unos meses recordaba aquella situación en una entrevista con El Periodico de Aragón, que pertenece al mismo grupo que LA OPINIÓN: "Me apetece recordar solo las cosas buenas con la certeza de que de las no tan buenas he aprendido. En ambos clubes hice un máster tanto en el plano deportivo como extradeportivo, pero estoy seguro de que tampoco hubiese sido después el jugador que fui si no hubiese tenido que pasar antes por aquello. Las adversidades y las dificultades hacen más fuertes a las personas. También en la vida y, en mi caso, las vivencias que he tenido en el fútbol repercuten después fuera de él a nivel de intensidad, que no tiene nada que ver con la de antes. ¿Rencor? En absoluto. Al final, quien vive con rencor no logra vivir con plenitud. No guardo rencor a nada ni a nadie y, de hecho, me quedo con los recuerdos positivos, como le digo. Esas vivencias malas me hicieron aprender, así que nada de rencor, ni mucho menos. Solo agradecimiento a ambos clubes".

"Lotina es más gracioso de lo que parece"

Unos meses antes acudió a un podcast del Zaragoza y habló con cariño y términos elogiosos de su etapa en A Coruña: "Mi mejor versión, donde mejor me encontré, fue en el Deportivo. Son etapas. Cuando subí al primer equipo del Zaragoza, había una plantilla espectacular y yo no tenía espacio porque había gente de mucho nivel. Se dio la oportunidad de ser cedido al Dépor para ser más importante. Era el momento de hacerme como jugador. Me fui con 22 años. El Dépor no estaba en su mejor momento económico y tenía que tirar de gente joven, que prometía. Se hizo un equipo majo con Guardado, Filipe, Sergi, Coloccini, Manuel Pablo, Valerón. Veteranos y jóvenes. Una combinación perfecta. Con Lotina, que es mucho más gracioso de lo que parece. El híbrido perfecto. Me costó entrar (en el equipo). Soy una persona retaída que me cuesta encontrar mi sitio. Pero cuando estoy cómodo, me siento bien y doy lo mejro. Me costó seis meses y di un nivel espectacular. Ese sería mi mejor momento, ese año y medio, cuando estiuve en la prelista para la Euro de 2008. Sabes que vas a jugar sí o sí, que vas al Camp Nou y piensas en ganar, esa fortaleza mental, que es muy importante. Lotina fue el primer entrenador que dio la posibiliudad de tener un psicólogo interno en el club, ahora es una obligación. Entonces no se veía tanto. Hay jugadores que son blanco y negro y la cabeza es la que marca", razona.