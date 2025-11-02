Hidalgo: «Yeremay es un talento puro, le necesitamos en este estado»

Antonio Hidalgo se rindió ante el talento de Yeremay tras amarrar una «victoria necesaria» ante el Zaragoza. «Es un talento puro. Le podemos ayudar a entender situaciones, pero esas son virtudes que tiene él. Estoy contento con su partido, con y sin balón. Demostró ser un líder. La gente le ve y le necesitamos en ese estado», analizó sobre el jugador canario. Felicitó, también, a Mario Soriano por su acción «espectacular» en la falta con la que rompió el empate inicial.

La victoria en Zaragoza es un alivio para Hidalgo, que es consciente de que «la exigencia del club dice que hay que ganar todos los partidos». El de Canovelles se mostró contento con el duelo en general. «En la primera parte, el equipo fue superior, aunque sin ocasiones claras. En la segunda, tuvimos ese talento diferencial. Supimos leer el partido y aguantar los momentos en los que achuchó el Zaragoza», reflexionó.

El Dépor concluye semana que ha sido larga, con muchos días lejos de casa, pero que sirvió para corregir los errores detectados en las últimas semanas. «Los jugadores quisieron ver las cosas que les estaban faltando y yo también les intenté ayudar. La semana no era fácil porque había que cortar esta racha», apuntó Antonio Hidalgo, que le da mucho valor al hecho de ganar a domicilio. «Hoy hemos sido solventes», resaltó sobre el control del duelo y la solidez en área propia.

Mulattieri se quedó fuera de la lista a última hora, pese a que Hidalgo por unas molestias de las que no se recuperó esta semana. «Le esperamos hasta el final y no se encontraba bien del todo. Vamos a hacerle pruebas, parece que no es mucho, pero necesitábamos a jugadores a tope ante esa sensación de agobio del rival», detalló.