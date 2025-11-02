Mario Soriano: «Creía que la barrera no iba a salir»

Mario Soriano se mostró «contento» por el triunfo del Deportivo en Zaragoza y celebró haber participado con el gol que abrió la lata. «Le dije a Yeremay que me la diese. Yo creía que la barrera no iba a salir. La quería poner a ese palo salió bien», explicó sobre el disparo desde fuera del área que se transformó en el 0-1.

El mediapunta madrileño destacó el aporte de toda la plantilla y el talento diferencial de Yeremay en el segundo tanto. «Somos una plantilla muy completa. Tenemos que saber las cualidades que tenemos y demostrarlas en el campo», añadió.