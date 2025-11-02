Así fue la obra de arte de Yeremay ante el Zaragoza: un taconazo para el recuerdo

Yeremay Hernández fue el gran nombre de la noche ante el Real Zaragoza. El Deportivo se impuso a base de golazos. El primero, de Mario Soriano; el segundo, de Mella tras una jugada increíble del canario, que volvió a brillar en el Ibercaja a base de regates y acciones imposibles. El 10 blanquiazul demostró "ser un líder", como dijo Antonio Hidalgo tras el partido. Su asistencia para el 0-2 quedará para siempre en el recuerdo como una de las acciones de la temporada en Segunda División.

Una carrera de 70 metros. Un taconazo imposible cuando ya no quedaba ni espacio ni opciones. Yeremay inventó un pase donde no había nada, donde ya no quedaba jugada. El canario guardó su mejor truco para el final después de haber desesperado a base de regates y amagos a sus rivales y a una grada que lo está pasando mal con la situación del Real Zaragoza.

El Deportivo volvió a ganar. Se impuso por 0-2 ante un buen Zaragoza que terminó sucumbiendo. No fue capaz de sobreponerse al segundo tanto, que ya es viral a través de internet.

La jugada imposible de Yeremay

El canario recogió la pelota en campo propio y echó una carrera ante Ale Gomes, quien compitió hasta el final, hasta que llegó la ayuda. Pero con vario srivales encima, el canario se inventó un taconazo para David Mella, que transformó el 0-2 y sentenció el partido. El Zaragoza no se pudo recuperar.

Las palabras de Yeremay tras el Zaragoza - Deportivo

"Estoy muy contento. Hoy salí al campo a disfrutar, no he pensado mucho, he sacado una sonrisa, y cuando sonrío y disfruto, cuando trabajo, me junto, cuando hago todas esas cosas, creo que voy un paso por delante", reflexionó Yeremay tras un partido en el que cree haber estado "muy bien", y no solo con balón, también cumpliendo con ese trabajo que le "pide" Antonio Hidalgo y que ante el Zaragoza "se ha notado en el campo".

El 10 deportivista tuvo una conversación con Hidalgo que le ha dado confianza. Ante el Zaragoza demostró por qué está llamado a ser el mejor jugador de la competición: "He salido con ganas de disfrutar, no pensé mucho, solo cogí el balón y disfrutaba. El otro día tuve una charla con el míster y me pedía que disfrutase, que no pasaba nada por perder un balón o lo que sea, que confiaba mucho en mí. He disfrutado. Salí, disfruté, cogí el balón e hice lo que mejor sé hacer. Ahora tengo que seguir haciéndolo, que es lo más difícil".