En Directo
Real Zaragoza - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Partido de la 12ª jornada de Segunda División
Una de las entrevistas de la semana
Idiakez: "Dos de los mejores futbolistas de Europa están jugando en Segunda con el Deportivo"
Así está la clasificación de Segunda División en estos momentos
El Dépor se marchó el miércoles de A Coruña y no ha vuelto. El jueves jugó en Castro-Urdiales, el viernes se entrenó en Bilbao y el sábado en Miranda de Ebro
La lista del Zaragoza
El Dépor subió sobremanera hace una semana en la salida, el deportivismo expectante ante lo que pueda preparar Hidalgo para este duelo ante el Zaragoza
La victoria del Burgos ayer le impide al Dépor acceder a la segunda plaza, deberá pelear por la zona play off
Estreno en casa de Rubén Selles, técnico del Zaragoza que debutó la semana pasada en el banquillo ante el Sporting
El Dépor esta mañana
- Abre sus puertas por primera vez el pazo de Illobre, en Betanzos: 'De niña no podía entrar por la puerta principal, tenía que ir por la de la cocina
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Tres locales para comer barato en el centro de A Coruña: 'Hay que pensar en la gente obrera que le cuesta llegar a fin de mes
- Portazo municipal al proyecto empresarial para hacer un hotel en las Inmaculadas de A Coruña
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- Iker Gil y las segundas oportunidades en el Deportivo: 'Lo querían Celta y Castellón y prefirió volver
- Así es el Pazo Illobre, en Betanzos