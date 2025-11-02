Real Zaragoza - RC Deportivo: horario y dónde ver en TV y online el partido de la Liga Hypermotion

El Deportivo padeció su peor partido de la temporada hace una semana ante el Valladolid, a pesar de que cosechó un punto en el descuento, gracias a un penalti que rescató de manera justa el VAR. Un punto es un punto, pero las sensaciones alarmaron al deportivismo, sin que cunda el pesimismo. El primero, Antonio Hidalgo, quien tuvo el refuerzo del triunfo en la Copa del Rey, pero quien no oculta que su equipo debe operar un cambio para volver a parecerse al que era antes.

Tendrá enfrente al Real Zaragoza, quien llega como colista al duelo y después de un cambio de entrenador que ha llevado a Rubén Sellés al banquillo tras relevar a Gabi, ex jugador de los maños y del Atlético de Madrid, quien no ha tenido precisamente una salida limpia y elegante de la capital aragonesa. Él ya está fuera, pero la necesidad acucia a una entidad que acumula nueve títulos entre nacionales y europeos, pero que lleva 13 años en Segunda, varios cambios de propiedad y que suma una deuda y una ansiedad que le han llevado en los últimos años a rondar el descenso a Primera RFEF, donde llegó el Dépor en 2020 y no salió hasta 2025.

El Dépor debe lidiar con todo ese ambiente y esa carga histórica cuando lleva cinco partidos sin ganar y empieza a ver en la distancia al Racing de Santander líder. Ambos equipos cuentan con bajas y mucha necesidad.

Horario del partido entre el Real Zaragoza y el Deportivo

El equipo coruñés vuelve a coger la carretera, aunque realmente no la ha dejado. Jugó este jueves en Castro-Urdiales ante la UD Sámano en la primera ronda de Copa y ahora, tras entrenarse esta semana en Bilbao y Miranda de Ebro, desembarca en Zaragoza para jugar un nuevo encuentro del campeonato doméstico.

En esta ocasión, el duelo ante el Zaragoza en el Ibercaja estadio será el 2 de noviembre a las 21.00 horas.

Dónde ver en TV el partido entre el Zaragoza y el Deportivo

El encuentro tendrá televisión en directo. El partido en el que el Deportivo se mide al Zaragoza será transmitido por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, DAZN, Amazon Prime Video o LaLiga TV. Y por Fútbol 2 en Orange TV.

Dónde seguir online

Más allá de las televisiones de pago o en abierto que tienen los derechos, LA OPINIÓN te ofrecerá el minuto a minuto de un partido en el que el Dépor desea seguir con su buena racha a domicilio. Justo después del encuentro y con ese directo finalizado, disfrutarás de la crónica y del mejor análisis del encuentro blanquiazul de la Liga Hypermotion.