Real Zaragoza - RC Deportivo: Este es el posible once del Dépor para enfrentarse al Zaragoza

Las bajas y la necesidad siguen apretando al Deportivo, sobre todo esa ausencia de Ximo Navarro y esos cinco partidos sin ganar en Liga. Pero más allá de las bajas seguras, que son tres, el equipo coruñés debe buscar soluciones a su mal desempeño ante el Valladolid a través de los nombres propios que sean novedades en la apuesta de Hidalgo para el partido ante el Zaragoza. Esa enigmática frase de que "hay futbolistas con molestias", sin aclarar quién, añade más provisionalidad a una apuesta en la que espera colocarse algún jugador que hizo méritos en la Copa ante la UD Sámano.

La portería y la defensa

Pocas novedades habrá en la cobertura, ya que Parreño es fijo gracias a su gran rendimiento y a que Bachmann está lesionado y la competencia que le plantea Eric Puerto es menor. En defensa tampoco se esperan grandes revoluciones porque el técnico cuenta con los futbolistas justos, más después de ese golpe que se llevó Comas en Castro-Urdiales. El catalán está listo, pero tampoco iba a ser titular. Damián Canedo ha viajado de refuerzo. Más allá de estas consideraciones, la defensa de cuatro la compondrán Noubi, LoureiroBarcia y Quagliata, quien se ha quedado sin competencia por la baja de Escudero. Hidalgo empezó a probar en Copa a Rubén López en el lateral izquierdo.

La media

En la sala de maquinas Diego Villares es fijo y la duda es cómo será la estructura que le acompañará. Si mantiene a Mario Soriano en la base, habrá espacio para Luismi o Stoichkov unos metros más adelante. Si decide reforzar la media con Gragera para hacer de hombre ancla y liberar un poco al canterano, Soriano se acercará al área. Por las bandas son fijos David Mella y Yeremay, aunque el canario puede centrar su posición, según la apuesta de Hidalgo.

La delantera

En ataque siempre existe la duda de quién jugará porque Eddahchouti tiene el gol que le falta a Mulattieri y el italiano dispone de la capacidad asociativa en zona ofensiva que le falta al holandés. Esa incógnita es menos esta semana, porque el reparto de cargas en la Copa del Rey ofrece pistas. Zaka jugó mucho y marcó y Mulattieri fue preservado, jugará el futbolista cedido por el Sassuolo ante el Zaragoza.

Habrá poco fabrilistas de recambio, pero sí algunos futbolistas en el banquillo que le pueden dar una marcha extra al equipo o un sentido diferente al juego como Charlie Patiño, Herrera, Eddahchouri o Luismi o Stoichkov, según las elecciones de Hidalgo. Todo dentro de esa plantilla corta, pero versátil completada con Abegondo que pretende exprimir el entrenador y la Dirección de Fútbol. Aun así, el Dépor ya busca un lateral derecho. Eso sí, no llegará hasta enero.