Samuele Mulattieri, baja en el Zaragoza-Deportivo por unas molestias en el aductor

Samuele Mulattieri no podrá jugar en el Real Zaragoza - Deportivo, en el que Zakaria Eddahchouri es una de las tres novedades en el once titular. El jugador italiano causa baja por problemas físicos. El club indica que se trata de unas leves molestias en un aductor y se queda fuera por precaución. El neerlandés regresa al once titular después de su gol y dos asistencias en la Copa del Rey ante el Sámano. Arnau Comas es otra de las novedades junto a José Gragera.

El italiano Mulattieri no podrá participar en la 11ª jornada de Segunda División entre el Dépor y el Zaragoza debido a unas molestias físicas que ha padecido en la concentración que ha llevado a cabo el equipo coruñés después del partido en Copa del Rey ante el Sámano. Los blanquiazules no regresaron a Galicia, sino que se quedaron en Bilbao, manteniendo un mini stage que Antonio Hidalgo ha alabado por las posibilidades de convivencia que ha ofrecido.

Para el partido ante el equipo maño, sin embargo, el técnico pierde a su delantero titular, que pugna casi cada semana con Eddahchouri por ser el elegido en el once. A Mulattieri le tocará ver el encuentro desde la grada del Ibercaja, el estadio modular del Zaragoza mientras reconstruye La Romareda de cara al Mundial 2030.

Mulattieri, baja en un once con tres novedades

Tres novedades en el once titular del Deportivo. Regresa José Gragera, quien desde su lesión ha sido casi indiscutible, salvando el partido del pasado fin de semana en Riazor ante el Real Valladolid, en el que Diego Villares y Mario Soriano ocuparon el doble pivote.

La otra novedad está presente en el centro de la defensa, con Dani Barcia en el banquillo y Arnau Comas de titular.