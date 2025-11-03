Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Deportivo vuelve el martes al trabajo pendiente de la evolución de Mulattieri

El italiano se perdió el último duelo por unas molestias físicas

Mulattieri junto a Quagliata en el duelo ante el Sámano

Mulattieri junto a Quagliata en el duelo ante el Sámano / Fernando Fernández

RAC

A Coruña

El Deportivo regresa este martes al trabajo con la primera sesión de cara a recibir el próximo sábado a la Cultural. Antonio Hidalgo ha programado cuatro jornadas de entrenamiento, la primera, arrancando a las 11.30, después de que los jugadores tuvieran descanso el lunes tras un largo viaje de regreso desde Zaragoza. Miércoles, jueves y viernes, el equipo saltará al césped a partir de las 10.30.

Con Daniel Bachmann, Ximo Navarro y Sergio Escudero de baja, solo es duda Samuele Mulattieri, quien se perdió el partido ante el Zaragoza por unas molestias físicas en el aductor. El club cree que no revestirá mayor problema, pero no ha podido participar ni en la Copa contra el Sámano ni contra el equipo maño el pasado domingo.

TEMAS

Tracking Pixel Contents