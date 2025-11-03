Uno a uno del Deportivo ante el Zaragoza: las notas del partido

EL MEJOR

Yeremay (9)

Soberbia segunda mitad en la que era el mejor amigo de la pelota y que acabó con una jugada ‘maradoniana’ para el gol de David Mella.

EL ONCE INICIAL

Germán Parreño (7)

Otra parada de mérito en la primera parte y mucha tranquilidad en la salida.

Lucas Noubi (4)

Midió mal durante gran parte del encuentro y no le salvaron esta vez las correcciones.

Arnau Comas (5)

Transmitió inseguridad en algunas acciones defensivas, aunque logró mantener la portería a cero.

Miguel Loureiro (6)

Tuvo mucho trabajo con un Zaragoza que metió pelotas en el área y disparó desde la frontal del área.

Giacomo Quagliata (6)

Se animó a intentarlo por la banda una vez avanzado el partido. Fuente de ataque.

José Gragera (5)

Fue la apuesta para equilibrar al equipo. Aún no está al nivel que se espera de él en el Deportivo.

Diego Villares (5)

Una presión de las suyas casi abre el marcador en el segundo acto. A campo abierto está más cómodo.

David Mella (6)

Aprovechó el regalo del 0-2 y estuvo incisivo por su banda. Necesita otro tipo de lateral para acompañarle.

Mario Soriano (7)

Abrió el marcador con una genialidad y ya rozó el tanto en la primera parte. Gana cuando se acerca al área.

Zakaria Eddahchouri (4)

No fue decisivo prácticamente en ningún momento ante un central que casi debutaba.

TAMBIÉN JUGARON

Stoichkov |5| No marcó la diferencia, a pesar del contexto favorable.

Barcia |5| Salió a dar un respiro en los últimos minutos.

Herrera |-| Sin incidencia.

Luismi |-| Sin tiempo.