El hijo de Djalminha hace un gol maradoniano y el exjugador del Deportivo alucina: "Si tu padre supiera hacer goles así"
También publicó el vídeo de la galopada de Yeremay en Zaragoza en la que asistió a Mella
Si hay un jugador que maravilló en su día a Riazor es Djalma Feitosa Dias. Sus regates, quiebros y piruetas dejaban en cada partido la sensación de que la entrada del partido estaba amortizada tan solo con ver su espectáculo.
Años después parece que sus genes futbolísticos los ha heredado su hijo pequeño, Joao, quien con ocho años empieza ya a destacar en el mundo del fútbol, aunque por ahora en categorías de iniciación.
El exjugador deportivista ha publicado en su cuenta de Instagram una jugada en la que Joao recibe un balón pasado medio campo y empieza a correr hacia la portería controlando el balón con ambas piernas, marchándose de un contrario y regateando a tres jugadores antes de cruzar el balón y batir al portero con un tiro con la puntera a pierna cambiada.
El antiguo 8 deportivista compartió en sus redes sociales el vídeo con un texto en el que exclama "¡Ay hijo mío, si papá supiera hacer goles así...!". "Felicitaciones por el gol y por tu determinación, pero no pienses que me olvido del tiro con el cuerpo hacia atrás", continuaba.
También con Yeremay
Otro gol que no ha pasado desapercibido para el astro brasileño es el que anotó David Mella tras la asistencia de tacón en el área pequeña de Yeremay Hernández ante el Zaragoza. El exjugador blanquiazul ve habitualmente en Yeremay a un natural sucesor de su juego y es común en él compartir vídeos de sus jugadas en su cuenta de Instagram.
En esta ocasión publicó el vídeo mientras veía el partido por televisión, mencionando al jugador canario y con muchos emoticonos de ojos pidiendo atención a la jugada que acababa de realizar el 10 del Deportivo, a lo que añadía un "Vamos Dépor".
- 0-0 | Real Zaragoza - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo: Primera parte
- Cocinas de A Coruña que brillan en pocos metros cuadrados: 'El truco está en la organización y la comunicación constante
- Así era Dolce Vita, el centro comercial de A Coruña que cerró al abrir Marineda City y que ahora se transformará en Breogán Park
- Una pareja lleva el sabor de Venezuela a Arteixo: 'Aquí hay mucha gente joven dispuesta a probar cosas nuevas
- El trabajo temporal cae a la mitad en A Coruña: «Ahora es más fácil ser indefinido, pero hay mucho eventual»
- Un ex del Dépor ya es ídolo en su nuevo club en Portugal: MVP y la grada corea su nombre
- La batalla para que ningún niño de A Coruña se quede sin oportunidades: 'Falta de todo
- Luz verde al paso peatonal para unir Panaderas con San Agustín