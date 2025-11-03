El hijo de Djalminha hace un gol maradoniano y el exjugador del Deportivo alucina: "Si tu padre supiera hacer goles así"

Si hay un jugador que maravilló en su día a Riazor es Djalma Feitosa Dias. Sus regates, quiebros y piruetas dejaban en cada partido la sensación de que la entrada del partido estaba amortizada tan solo con ver su espectáculo.

Años después parece que sus genes futbolísticos los ha heredado su hijo pequeño, Joao, quien con ocho años empieza ya a destacar en el mundo del fútbol, aunque por ahora en categorías de iniciación.

El exjugador deportivista ha publicado en su cuenta de Instagram una jugada en la que Joao recibe un balón pasado medio campo y empieza a correr hacia la portería controlando el balón con ambas piernas, marchándose de un contrario y regateando a tres jugadores antes de cruzar el balón y batir al portero con un tiro con la puntera a pierna cambiada.

El antiguo 8 deportivista compartió en sus redes sociales el vídeo con un texto en el que exclama "¡Ay hijo mío, si papá supiera hacer goles así...!". "Felicitaciones por el gol y por tu determinación, pero no pienses que me olvido del tiro con el cuerpo hacia atrás", continuaba.

También con Yeremay

Otro gol que no ha pasado desapercibido para el astro brasileño es el que anotó David Mella tras la asistencia de tacón en el área pequeña de Yeremay Hernández ante el Zaragoza. El exjugador blanquiazul ve habitualmente en Yeremay a un natural sucesor de su juego y es común en él compartir vídeos de sus jugadas en su cuenta de Instagram.

Djalminha elogiando a Yeremay en su cuenta de Instagram / REDES SOCIALES

En esta ocasión publicó el vídeo mientras veía el partido por televisión, mencionando al jugador canario y con muchos emoticonos de ojos pidiendo atención a la jugada que acababa de realizar el 10 del Deportivo, a lo que añadía un "Vamos Dépor".