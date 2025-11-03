Luis Chacón no jugará en Riazor ante el Deportivo: baja sensible para la Cultural

Luis Chacón se perderá el reencuentro ante su Deportivo. El atacante eumés, un jugador clave en la Cultural y Deportiva Leonesa, no podrá estar en Riazor debido a una cláusula en su contrato de cesión que obligaría a los visitantes a afrontar un pago. Será baja este fin de semana para el Cuco Ziganda después de haber sido decisivo en la última victoria ante el Mirandés con un gol.

El jugador de 25 años está siendo una figura clave por segunda temporada consecutiva en el Reino de León. Este verano, la Cultu apostó de nuevo por su cesión, después de que fuera un jugador capital para alcanzar el ascenso bajo el mando de Raúl Llona. El cambio de banquillo no ha variado el estatus del 10 leonés, que no podrá estar este fin de semana en Riazor debido a la comúnmente conocida como cláusula del miedo.

En el contrato de cesión que firmaron la Cultural y el Deportivo se incluye una serie de condicionantes pactadas en las que se refleja que el club leonés tendría que pagar una penalización para poder utilizar a Chacón en los dos partidos de liga que enfrenta a ambos equipos. Aunque el pago de dicha cantidad pactada permitiría al eumés jugar, ni el Deportivo ni el propio jugador cuentan ya con que esa posibilidad se realice, por lo que Chacón no se podrá vestir de corto este fin de semana en Riazor.

Malas noticias para el equipo leonés, que no podrá contar con uno de sus jugadores más diferenciales en ataque. Con Ziganda en el banquillo, la escuadra culturalista ha logrado la reacción que buscaba y suma siete puntos de los últimos 15 posibles. Ya es 15ª en Liga con 14 puntos, a tres del Granada, que marca el descenso, aunque con un partido menos (jugará esta noche ante el Real Valladolid).

Chacón viene de marcar el pasado sábado en la primera victoria de la Cultu en casa. Hasta el momento, sus tres triunfos se habían producido como visitante, pero este fin de semana cortó la racha con un triunfo por 3-2 ante el Mirandés. Luis Chacón anotó el primer tanto a los 25 minutos de juego y volvió a ser capital. Esta temporada ya lleva tres dianas y dos asistencias.

Jordi Mboula, Diego Collado o Lucas Ribeiro podrían ser algunos de los nombres para sustituirle.