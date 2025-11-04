El Dépor Abanca entra en la Copa en busca de buenas sensaciones

En medio de una crisis de resultados, tras seis jornadas sin conocer la victoria, y camino del dificilísimo partido ante el FC Barcelona, el Deportivo Abanca hace una pausa en la Liga para enfocarse en la Copa de la Reina. Este miércoles (20.00 hora española) se enfrenta al Guiniguada Apolinario, equipo canario que milita en Segunda Federación, misma categoría, aunque distinto grupo, que el filial.

Sin lesiones, pero con rotaciones previstas, el cuadro blanquiazul quiere aprovechar la Copa para reencontrarse con la victoria y las buenas sensaciones. «Hay ganas de volver a ganar y tenemos una oportunidad mañana en la que lo intentaremos», expresa el entrenador madrileño. «Tenemos que intentar hacer una buena actuación e intentar ganar el partido. Es lo único en lo que pensamos. Estamos muy enchufadas y preparándolo muy bien», expresó Alonso en la previa.

Del conjunto canario, Fran Alonso destacó que «viene en una buena racha» (quintas en el grupo III) y que es un equipo con «muchísimos recursos de juego directo», en especial desde el comienzo, con envíos largos y peligrosos. «En un campo de césped artificial es un equipo que no va a ser nada fácil. Vamos desde el principio a entrar enchufadas, a intentar imponer nuestro juego y darle muchísimo valor al partido», advirtió.

Merle Barth es la única baja confirmada, aunque no viajará toda la plantilla. La central se queda fuera por «un catarro» y Alonso tiene «cero lesiones». El equipo pernoctará en Gran Canaria y regresará el jueves. Entrenará a su vuelta en Abegondo.