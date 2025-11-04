Dos ex del Deportivo de vuelta en el fútbol español: Los destinos de Óscar Cano y Cristóbal Parralo

Óscar Cano, exentrenador del Deportivo, regresa al fútbol español para dirigir al Zamora en Primera RFEF. El técnico granadino llega tras varios meses en China como asistente en el Zhejiang junto a Raúl Caneda, antes, dirigió al Tenerife o al Sabadell entre otros. No es el único cambio en una semana en el que el Nàstic ha cesado a Luis César y contratado a Cristóbal Parralo.

"Su perfil se caracteriza por asumir proyectos ambiciosos, tanto en formación como en categoría nacional, y aportar una visión clara de juego, estructura y crecimiento", presente el Zamora en un comunicado en el que anuncia a Cano como su nuevo entrenador. El equipo castellano-leonés es 12º en Primera RFEF con 12 puntos, uno por encima de Osasuna B y Arenas Getxo que marcan la permanencia.

El equipo del Ruta de la Plata ha perdido cuatro de los últimos cinco partido, lo que ha llevado a la directiva a prescindir de Juan Sabas, hasta esta semana primer entrenador del Zamora.

Cambio con sabor exdeportivista en Tarragona

No es el único banquillo que se ha movido en el fútbol español esta semana y que tiene correlación con el Deportivo. El Nàstic ha prescindido de Luis César Sampedro y ha contratado a Cristóbal Parralo, extécnico en el Fabril y en el primer equipo, quien firma por una temporada y otra más opcional tras su largo paso en el Racing de Ferrol, con quien logró ascender a Segunda División.

El Nàstic, otro candidato al ascenso, este curso milita en el Grupo II, junto a los equipos andaluces y madrileños, y es sexto con 14 puntos, a seis del Atlético B, líder destacado de la competición. La derrota por 0-3 en casa ante el Atlético de Madrid B ha llevado a la directiva catalana a tomar la decisión.

Javier Manjarín acompañará a Parralo en Tarragona