Mulattieri arranca la semana al margen, pero el Deportivo descarta que haya lesión

Respira Hidalgo con el estado físico de Samuele Mulattieri. El delantero italiano se perdió los partidos ante el Sámano y el Real Zaragoza por unas molestias en el aductor. En el inicio de la nueva semana, el transalpino ha comenzado al margen, pero después de realizarle pruebas médicas, el club descarta que exista lesión. Es duda para el partido ante la Cultural y su evolución definirá si el técnico catalán puede o no contar con él en un duelo en el que no estarán Bachmann, Ximo y Escudero. En el lado leonés, Luis Chacón no podrá jugar.

"El delantero italiano fue sometido a pruebas médicas que descartaron una lesión. El futbolista trabajará con el readaptador físico Nando Rodríguez hasta que la evolución de esas molestias permitan el regreso a los entrenamientos con el grupo", cita el Deportivo a través de un comunicado sobre la sesión de esta mañana, en el que explica que el atacante, al margen del grupo, no sufre ninguna lesión y se reincorporará a medida que remita la dolencia muscular.

De momento, el gol queda en manos de Zakaria Eddahchouri, quien ha sumado ya cinco en liga y uno más en la Copa del Rey, a lo que añade cuatro asistencias, dos en cada competición. Números que redondean su inicio de temporada, aunque en el aspecto futbolístico, todavía debe dar un paso al frente y mostrarse más combinativo con sus compañeros.

El neerlandés apunta a ser de la partida de nuevo ante la Cultural Leonesa, a la espera de que pueda regresar Samuele Mulattieri, titular ante el Real Valladolid en la décima jornada. Este fin de semana, además, jugó Stoichkov en la posición de delantero centro, en la que Bil Nsongo también aguarda su oportunidad tras haber anotado siete goles con el Fabril.

Hidalgo cita a varios canteranos para la sesión del Deportivo

El club blanquiazul regresó al trabajo con varios fabrilistas entre los jugadores citados para la primera sesión de entrenamiento. Samu Fernández, Damián Canedo, Bil Ngonso y Hugo Ríos completaron una sesión divida en dos grupos: titulares y suplentes junto a los que no participaron. "Los titulares el pasado domingo hicieron la primera parte de la sesión con el grupo y luego pasaron a tareas de recuperación: carreras, rondo, gimnasio y fisioterapia", indica la entidad blanquiazul.

El equipo coruñés volverá al trabajo este miércoles a partir de las 10.30, hora prevista para la salida al césped de Abegondo.

Mulattieri junto a Quagliata trotando en Castro-Urdiales / Fernando Fernández

Horario confirmado para el duelo ante el Castellón

El Deportivo jugará ante el Castellón en la jornada 17 el domingo 7 de diciembre a las 18.30 en Riazor.