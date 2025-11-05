1-3 | El Dépor Abanca supera al Guiniguada y sigue en la Copa
Un doblete de Marisa y un gol de Michi le hacen superar a las canarias
El Dépor Abanca coge aire y mira al futuro sin más preocupaciones de las que ya tiene después de superar anoche al Guiniguada canario a domicilio (1-3) y seguir así adelante en la Copa de la Reina. Un doblete de Marisa y un gol de Michi Apostol evitaron un final apretado que no era el mejor escenario ante un conjunto de Segunda RFEF que jugaba en casa y que no tenía nada que perder ante un equipo de Liga F.
El duelo parecía que iba a transcurrir de manera plácida para las coruñesas cuando Marisa, habitualmente suplente en liga, lució toda su pegada para poner el choque en franquicia en menos de 20 minutos: 0-2. La incertidumbre comenzó a llegar al final del primer periodo, cuando en el descuento la jugadora local Raquel Quintana hacía el 1-2. Tardó un cuarto de hora en poner el partido de nuevo en franquicia el grupo de Fran Alonso y lo hizo gracias a un tanto de Michi Apostol en el minuto 60. En la última media hora no amplió la distancia en el luminoso, pero al menos se pudo ver sobre el terreno a Lucía Rivas, que reaparecía después de más de un año de baja por una grave lesión. Las únicas futbolistas del filial titulares en este encuentro fueron Redru y la propia Michi Apostol. Desde el banquillo también salieron otras dos jugadoras de la base, la citada Lucía Rivas y Carmen Carballada.
