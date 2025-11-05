David Mella se adueña de la banda del Deportivo: «Está más maduro físicamente, ha progresado»

Se fue a Chile con un doblete en el bolsillo y ha regresado cargado de energía y adrenalina. David Mella ha pasado en pocos meses de suplente a indiscutible a base de buen juego y mucho esfuerzo. «Nos da piernas», además de alegría, explicó en su momento Hidalgo, quien ha cedido todo el costado derecho al extremo zurdo, a veces jugador de ataque, a veces un defensa más. El de Espasande está para todo lo que necesite su técnico. Responde con nota y se adapta a una posición, la de carrilero, con mayores demandas. Si le toca ser lateral, como en Santander, no protesta; si regresa al frente de ataque, como contra el Pucela, recuerda su origen. Aunque para Manu Sánchez y para José Ángel Salgado Peli, entrenadores nacionales de fútbol, el zurdo debe jugar más cerca del área rival que de la propia. «Alejarlo de la portería rival es perder cualidades de ataque para el equipo», analiza el extécnico del Dépor Abanca.

David Mella brilló ante el Zaragoza. Con balón, un diablo en el costado derecho; sin él, una ayuda para Lucas Noubi, uniéndose en muchas fases del juego a la línea defensiva para formar una zaga de cinco. Una posición que no le es nueva, pues ha jugado más de carrilero que de extremo esta campaña e Hidalgo, por sus cualidades físicas, le ve ideal para esa posición. «No creo que sea necesario someterlo a ese trabajo. A mí no me gusta, creo que no tiene conceptos defensivos de lateral, no le veo esa calma o paciencia para saber cuándo entrar, cuándo no, y creo que se le debilita en su fase ofensiva», explica Manu, quien «sí» considera que podría desarrollarse, aunque no lo ve «necesario» ya que es un futbolista con desborde.

La participación de Mella ha sido clave durante los mejores momentos de juego del Deportivo. Es el hombre que da amplitud en la banda derecha. Aunque le costó arrancar en verano, se encuentra en un momento muy alto de nivel. No obstante, José Ángel Salgado Peli considera que rendiría mejor con menos ataduras defensivas: «Es desaprovechar a un jugador con una capacidad ofensiva diferencial en los últimos metros, tanto por velocidad, como por situaciones de uno para uno».

Mella, mejor cerca del área rival en el Deportivo

Ambos entrenadores consideran a Mella imprescindible en ataque y, aunque podría reconvertirse, todavía tiene carencias lógicas cuando se trata de defender. «Es un riesgo muchas veces innecesario. Cuando el Dépor defiende en parado, muy hundido, como en Santander, le faltan conceptos que los rivales aprovechan. La orientación, la temporización, el perfilarse bien... muchas veces es innecesario mantenerlo ahí tanto tiempo», defiende Peli sobre la posición del 11.

Mella ha tenido que redoblar esfuerzos para trabajar en ataque y en defensa en un rol que le obliga a recorrer una gran cantidad de kilómetros en cada partido. Ante el Zaragoza demostró estar a un nivel condicional muy alto. «Fue de los más destacados, no solo por el gol, sino por todos los escenarios que se tuvo que encontrar, en defensa, en ataque, y los desarrolló de una manera encomiable», comenta Manu.

Yeremay Hernández celebra con David Mella el segundo gol del Deportivo ante el Zaragoza / Fernando Fernández

Su evolución física

Salgado, además, añade que nota una evolución del jugador a la hora de elegir qué esfuerzos hacer y cómo realizarlos. A diferencia de sus dos primeros cursos en el primer equipo, ya no ejecuta todas sus acciones al máximo: «Físicamente lo veo más maduro que el año pasado. Pero el factor más importante es su progresión como futbolista. Está midiendo bien los esfuerzos, interpretando cuando puede ir y cuando no, en qué momento acelerar y en cual tener pausa. Eso es madurar como jugador, más que el componente físico».

Mella se ha adueñado del costado diestro a costa de un Luismi que, de momento, debe aguardar su turno. El canterano es una de las grandes figuras y, junto a Yeremay, cierra Manu, pueden formar dos bandas «muy complejas» para cualquier oponente.