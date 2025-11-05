Hidalgo reduce sus indiscutibles en el Deportivo

Antonio Hidalgo ha consolidado una estructura fuerte desde el primer día. Son pocas las posiciones que entran a debate cada jornada, y solo con el paso de las mismas se puede notar una variación importante en sus onces titulares, normalmente continuistas, aunque con varios cambios en las últimas semanas. En parte, por las lesiones, también por los resultados. En Zaragoza se cayó del equipo inicial Dani Barcia, hasta ahora en el selecto grupo de jugadores que siempre comienzan el partido. Tras 12 jornadas quedan cinco con esa categoría de indiscutible y que, junto al zurdo, han formado la columna vertebral: Parreño, Miguel Loureiro, Diego Villares, Mario Soriano y Yeremay.

El once del Dépor ha estado muy definido desde las primeras jornadas. Con variantes, principalmente en la zaga y en la delantera. La disputa entre Eddahchouri y Mulattieri parece que será continuada de aquí a final de curso, mientras que en el resto de zonas, algunos jugadores se han ido imponiendo con el paso de las semanas: Giacomo Qualiagata en el lateral zurdo; David Mella en el costado diestro; o José Gragera, quien interrumpió su indiscutibilidad por lesión.

Entre medias, el técnico ha utilizado a otros siete futbolistas como titulares. En la actual plantilla, solo José Ángel, Rubén López y Cristian Herrera no saben lo que es aparecer en el equipo inicial en liga (ya lo han hecho ante el Sámano en Copa del Rey) atendiendo a los jugadores de campo. Además, Bachmann y Puerto, a la sombra de un intocable y muchas veces salvador Germán Parreño.

Los últimos jugadores en sumarse a la lista son Arnau Comas y Lucas Noubi. El belga suma ya dos titularidades consecutivas, ambas actuando en el lateral derecho, una posición similar a la que realizaba Ximo Navarro. Comas recuperó en Aragón un espacio que había perdido tras las primeras jornadas.

Loureiro lo juega todo en el Deportivo

Los datos dejan claro que Antonio Hidalgo no se casa con nadie. No tiene problemas de cambiar su estructura y su once en busca de encontrar la mejor opción para vencer al rival. Aunque ha marcado desde el principio cuál es su estructura principal, formada por jugadores que, a día de hoy, son intocables. Nadie discute la influencia defensiva de Miguel Loureiro; el aporte físico de Diego Villares, el capitán; o el talento de Mario Soriano y Yeremay, dos de los más destacados la jornada pasada. Son los cuatro jugadores de campo que han partido de inicio los 12 encuentros.

Hasta ahora, el único futbolista de campo que lo ha jugado todo es Miguel Loureiro, con 1080 minutos, los mismos que Germán Parreño. Yeremay, con 1058, es el tercero en la lista. Hidalgo solo ha sustituido al canario dos veces.