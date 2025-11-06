La AFE nombra a Yeremay mejor jugador de Segunda División en la 2024/25

Yeremay Hernández ha sido elegido según la AFE el mejor jugador de Segunda División en la temporada 2024/25. El extremo del Deportivo se lleva el galardón por delante de nombres como Andrés Martín, Carlos Fernández o Sergio Arribas, entre otros. La Asociación de Futbolistas Españoles hará su gala anual este lunes 10 de noviembre. El canario viene de una exhibición ante el Real Zaragoza e Hidalgo desea que puedan dar continuidad a ese nivel a lo largo del campeonato. El 10 deportivista tardó en arrancar, pero ya marca diferencias en LaLiga Hypermotion y recibiá un galardón merecido tras su eclosión nacional.

La irrupción de Yeremay en el fútbol español no pasa desapercibida. Sus 15 goles y 5 asistencias, así como su indudable influencia en el juego del Deportivo, le sitúa, para la AFE, como el mejor jugador de la competición en el pasado curso. El premio se otorga tras la votación de compañeros de sus respectivas competiciones, por lo que el canario ha salido ganador gracias a la votación de los rivales que lo han sufrido a lo largo de la temporada, y que lo vuelven a enfrentar en esta 2025/26.

La AFE entregará premios al mejor futbolista de cada categoría nacional masculina (LaLiga, LaLiga 2, Primera Federación, Segunda RFEF y Tercera RFEF); también a las tres categorías nacionales del fútbol femenino (Liga F, Primera RFEF y Segunda RFEF). La gala será presentada por los periodistas Lourdes García Campos y Nacho Aranda y será retransmitida en directo. Se realizará el próximo lunes 10 de noviembre a las 18:00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas

El primer curso de Yeremay en Segunda División

El canario se lleva el galardón en su temporada de estreno en la categoría de plata, la primera en considerada 100% profesional en la pirámide del fútbol español nacional. Lo hace haber destacado con el Deportivo en Primera Federación, donde fue clave para lograr el ascenso a Segunda después de cuatro años de letargo.

Yeremay tuvo una producción de 20 tantos entre goles y asistencias, logrando unos números muy altos, aunque su impacto también llegó a través de todo lo que ofrece al equipo coruñés a través del juego. El curso pasado, convirtiéndose en el mejor regateador de la categoría y uno de los grandes encaradores del fútbol europeo.

Esta temporada, Yeremay ha arrancado peor, pero poco a poco ha ido recuperando la confianza en su juego. El fin de semana pasado fue decisivo ante el Real Zaragoza con una de esas actuaciones que le hacen merecer el premio a mejor jugador de Segunda División.