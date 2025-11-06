Arnau Comas cree que la clave es «saber surfear la ola»
El central catalán no oculta que, «durante la temporada, habrá momentos buenos o malos»
REDACCIÓN/Agencias
Arnau Comas cree que el Dépor dejó atrás la «crisis» que atravesaba. «Creo que está acabada, sí. Fue una buena semana con dos victorias. Durante la temporada habrá momentos buenos o malos, por eso será importante surfear un poco la ola en los momentos en los que no nos salgan las cosas», indicó: «A veces estás más fino o menos, pero lo importante son los tres puntos. Estábamos jugando fuera, veníamos de semanas duras porque no salían las cosas como nos gustarían, por eso ese partido fue un punto de inflexión. Hicimos un partido muy serio».
Confesó que el paso por el banquillo también le ayudó: «Al principio llegué un poco justito porque venía de estar un tiempo parado. Estas jornadas de no jugar tanto me vinieron bien para darle caña en los entrenamientos, para ir cogiendo ritmo de competición».
