Segunda División
Mulattieri mejora, pero no completa la sesión: posible baja para el Deportivo - Cultural
El italiano realizó solo la primera parte y trabajó con el readaptador en Abegondo
Samuele Mulattieri avanza en la recuperación de sus molestias musculares, pero parece que será difícil que pueda llegar al partido de este sábado. Ayer se reincorporó al grupo de manera parcial, realizando solo la primera parte con el grupo y continuando posteriormente con trabajo personalizado junto a Nando Rodríguez, el readaptador. Hoy, última sesión de trabajo.
En la convocatoria, en lugar del ariete, podría entrar Bil Nsongo, quien se quedó sin debutar ante el Sámano. El delantero camerunés trabajó con la primera plantilla junto a Hugo Ríos, Samu Fernández y Quique Teijo, los representantes del filial en una mañana de poca carga física. Ximo, Escudero y Bachmann, los lesionados, están al margen del grupo, los tres lejos todavía de volver.
