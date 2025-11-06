Noubi: "Con mis habilidades puedo jugar de lateral, es solo adaptación"

Lucas Noubi ya se atreve a hablar en castellano. El belga ha aprendido con velocidad y afirma estar feliz con sus primeras titularidades en el Deportivo: "Estoy contento de que el míster me haya dado la confianza de jugar", expresa en zaguero, que cree que el equipo tiene que "jugar con confianza cada jornada". El pasado fin de semana partió de inicio en la victoria del Deportivo ante el Zaragoza, como lateral, firmando un buen encuentro, y añadiéndose a la rotación de Hidalgo.

"Donde el míster quiera que juegue, voy a jugar", aclara sobre su posición. De momento, actuando más de lateral que de central, aunque en su posición muchas veces ejerce de tercer defensor, según la estructura elegida por Hidalgo o el momento del partido. No le preocupa a Noubi, quien está cómodo en cualquier parte de la parcela defensiva. "Desde pequeño he jugado de central, pero creo que con mis habilidades técnicas puedo jugar a la derecha, de izquierda, de lateral… es solo adaptación", explica. No nota una gran diferencia, si bien "de central hay más espacio".

Noubi se ha encontrado un buen grupo, con "buenos jóvenes", y destaca nombres como "Yeremay, Mario Mella, Patiño, Barcia..." entre el talento joven de la plantilla.

Noubi, con ganas de Riazor para el Deportivo - Cultural

El zaguero belga destaca que en las últimas semanas la Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival, "ha jugado muy bien", y espera un partido "muy interesante para los dos equipos". Cree que necesitarán "dar todo en el campo" para poder ganar.

Hace un llamamiento Noubi, quien disfruta del ambiente en Riazor: "Creo que el apoyo de la afición ayuda mucho. Necesitamos siempre el apoyo de la afición".