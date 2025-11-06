Prescinde del jefe de captación de la formación
A Coruña
El Dépor decide reestructurar el departamento de captación de fútbol 11 en Abegondo y prescindir de su responsable, Martín Castiñeira, quien llegó al club coruñés en 2021 de la mano de la secretaría técnica capitaneada por Carlos Rosende en le que también estaba Juan Giménez. Ambos se fueron en 2023. El club toma la decisión por causas organizativas y buscará en casa otro perfil para que se haga cargo de dichas tareas.
