El Deportivo ficha para su cantera al héroe del último ascenso de la SD Compostela

El pasado 16 de junio, y tras consumarse el descenso del Compostela a Tercera, el club santiagués comunicaba el fin de un "legado", el de Pablo Antas, que después de seis temporadas abandonaba el club.

El jugador lucense de 35 años, que llevaba sin equipo desde su desvinculación del conjunto compostelano, ha dado el siguiente paso en su carrera y ha encontrado nuevo destino.

El veterano centrocampista se incorpora al Deportivo, donde formará parte del departamento de metodología dentro de la estructura técnica de Abegondo. Aún no está cerrado qué cargo concreto ocupará, pero sí su incorporación. Esta cara nueva llega después de una semana con noticias en los puestos de mando, ya que el club coruñés prescindió hace unos días de su jefe de captación de Fútbol 11, Martín Castiñeira, quien llevaba en el club desde 2021, cuando se incorporó junto a Carlos Rosende y Juan GIménez, ambos fuera de la entidad desde hace algo más de dos años.

Más de 150 partidos como blanquiazul

Durante las seis campañas que Pablo Antas visitó la elástica del Compostela disputó un total de 152 partidos, repartidos entre Segunda RFEF, Copa Federación, Copa del Rey, la antigua Segunda B y la antigua Tercera División, convirtiéndose en una de las piezas clave del centro del campo del Compos en estos últimos años.

El de Monterroso llegó en la temporada 2019/2020 a la entidad santiaguesa procedente del Rápido de Bouzas y pronto se erigió como una "brújula en el centro del campo". "El timón del equipo, un futbolista que non ha permitido disfrutar de un gran fútbol en el Vero Boquete", destacaba el Compos en su despedida.

Un gol en el recuerdo de los compostelanistas

Además de disputar más de 150 partidos con la camiseta blanquiazul, el centrocampista anotó 13 goles, siendo uno de ellos especialmente recordado para la parroquia compostelanista.

Y es que Antas fue el héroe del último ascenso de la SD Compostela a Segunda B en el año 2020. Un gol suyo de penalti en Balaidos ante el Ourense CF significó el empate en el marcador, que a la postre sería definitivo y significaría el regreso de la esedé a la ya extinta Segunda B cuatro campañas después.