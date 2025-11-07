Doce horas de fiesta de la Federación de Peñas del Deportivo junto a Riazor para el partido ante la Cultural
Comida, música y actividades
A Coruña
La Federación de Peñas Deportivistas aprovecha el Dépor-Cultural de este sábado para ofrecer una fiesta a todos los deportivistas y coruñeses que se acerquen por los aledaños de Riazor. Habrá comida, actuaciones y mucha actividad durante doce horas de manera ininterrumpida (solo parará para el partido), desde el mediodía hasta medianoche. El epicentro del deportivismo, antes y después del duelo, estará en la calle Almirante Cadarso.
