El Fabril pide "más paciencia con balón" para volver a ganar

El Fabril pasó de un inicio de temporada perfecto a verse frustrado a la hora de buscar los tres puntos. Se le escaparon en la visita a la UD Ourense en O Couto, en un duelo en el que Manuel Pablo detectó aspectos a corregir de cara al partido de este domingo (12.00 horas) en casa ante el Bergantiños. "Con las ansias de ganar y apretar arriba, no supimos leer el partido, yo el primero. Debemos tener más paciencia con balón", explicó el técnico del filial blanquiazul.

Aunque los resultados no acompañan en las últimas semanas, Manuel Pablo confirma que "a nivel mental, el equipo está tranquilo". También mejora el apartado físico. Regresan Manu Ferreiro y Hugo Torres tras lesión, además de Samu, que cumplió sanción la semana pasada. También prevé volver a disponer de jugadores que la semana pasada acompañaron al primer equipo en Zaragoza como Damián Canedo. Siguen en el dique seco Noé, Mané, Rubén Fernández y Aarón.

"Siempre echas de menos a los que no están, pero más que en los jugadores, nos equivocamos en situaciones de partido", insistió sobre la derrota en Ourense. El técnico queda, también, a la espera de las necesidades que tenga el primer equipo para su duelo de este sábado ante la Cultural Leonesa para completar su lista.

El campo Arsenio Iglesias recibirá este domingo a un Bergantiños en línea ascendente, que "no sorprender" a Manuel Pablo por la solidez del proyecto carballés. "Veo a un equipo compacto, tanto en ataque como en defensa tienen las líneas muy juntas. Defienden con mucha gente por detrás de la pelota, pero a veces también van a presionar arriba", analizó en la sala de prensa de Abegondo. Destacó el papel que juega en su esquema el exdeportivista Fito, a quien entrenó en el filial blanquiazul cuando era ayudante de Valerón. Ahora, lo ve como "Lleva dos años jugando bastante y, con balón, domina mucho", advirtió.