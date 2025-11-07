Fran Alonso: "Queremos que el Barça no se sienta cómodo"

El Dépor Abanca visita este fin de semana al "todopoderoso" Barça, tal como lo calificó el técnico blanquiazul, Fran Alonso. "Queremos que el rival no se sienta cómodo jugando contra nosotras", apremió, consciente del difícil encuentro que afrontan en la Ciudad Condal este domingo (12.00 horas).

El técnico blanquiazul se muestra contento tras la victoria en Copa de la Reina en tierras canarias a pesar de la mala dinámica del equipo en liga. "Queremos construir en las buenas sensaciones que hemos tenido en estos dos últimos partidos. En Eibar, el fútbol fue injusto con nosotras", asegura. Resalta que sus jugadoras hicieron "muchas cosas bien" en la última jornada liguera y que corrigieron en el torneo del KO los aspectos a mejorar.

Destacó del duelo ante el Guiniguada la aportación goleadora de Marisa, a quien ve cada vez más adaptada en su primer curso en la élite. "Hizo un doblete y pudo hacer un hat trick solo en el primer tiempo", destacó un Fran Alonso que también se muestra contento con la soltura que demuestra la delantera en los entrenamientos. También pidió calma con la escocesa Colette Cavanagh. "Viene de una cultura distinta. La comunicación conmigo es buena porque ya nos conocemos, pero con las compañeras le cuesta", explicó, consciente de que está falta de ritmo, pero que "se fue entonando" con el paso de los minutos en el encuentro entre semana.

"Queremos ofrecer una buena imagen y darlo todo contra un equipo de otro nivel", afirmó sobre el duelo de este domingo. El Dépor Abanca se mide a un Barça que viene de perder contra la Real Sociedad (1-0), su primer batacazo del curso en competición regular. "Después de la derrota van a estar mucho más concentradas y motivadas", prevé Fran Alonso, que pide a sus jugadoras extremar la concentración y la solidez en defensa ante un Barça que no perdona ningún error.