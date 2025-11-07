Guille Giménez, narrador de Movistar, se declara deportivista: "Para mí el Dépor es de primera"

El dúo más reconocido del baloncesto de los últimos años, Antoni Daimiel y Guille Giménez, vuelve a escena. Los comentaristas se vieron afectados por la adquisición de los derechos de emisión de la NBA por parte de DAZN tras un acuerdo multianual. Después de 30 años, Movistar+ perdió las retransmisiones de la competición y también a una de sus duplas más queridas por parte de la audiencia.

Así lo desveló hace unos días el diario SPORT, medio del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA. El artículo del periódico deportivo informaba que, a falta de confirmación oficial, los comentaristas estarían de vuelta en Movistar+ antes de lo esperado. Y es que, en un 'streaming', Guille Giménez anunciaba que les habían aprobado un proyecto, y aunque admitió que "no puedo contar nada", desveló que sería el 9 de noviembre.

Los Lunes al Sol

Tras confirmarse esa noticia, incluyendo una promoción con el jugador del Celta Iago Aspas en una referencia a la película Los Lunes al Sol para explicar que vuelven para narrar el fútbol a su manera.

El guiño cinematográfico con Vigo, el moañés y ese trasfondo laboral pretende ser una simbólica metáfora para confirmar el estreno y la vuelta al trabajo de Antoni Daimiel y Guille Giménez en el partido entre el Celta y el Barça, que se disputará en Balaídos ese domingo 9 de noviembre, a las 21 horas.

Tras este anuncio, la dupla ha concedido una entrevista a El Partidazo de la Cadena COPE en la que han hablado un poco de todo. En ella, al final de la entrevista, le preguntaron a ambos de qué equipo es seguidor. Antoni Daimiel indicó que es conocido ya, porque nunca ha ocultado que es seguidor del Atlético de Madrid.

De primera

Sin embargo, quien ha tenido más reticencias a contar a quién anima ha sido Guille Giménez. "No lo voy a decir nunca, es que tengo varios equipos", explicaba, mientras que otro de los periodistas presentes le presionaba diciendo que tiene "uno muy fuerte", a lo que respondió sin dudar "el Dépor".

Aun así, Joseba Larrañaga, quien lanzó la pregunta inicial, no se quedaba contento con la respuesta. "¿Y de los de primera?", insistía. Ahí fue cuando Giménez dejó claro que "el Dépor es de primera".

A pesar de ser madrileño, el narrador es habitual de A Coruña. Es habitual verlo por las calles de la ciudad en época estival.