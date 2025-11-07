Hidalgo: "Ganar cambia el estado de ánimo"

"Ganar lo cambia todo, el estado de ánimo y la visión", reflexionó Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo antes de recibir este sábado (18.30 horas) a la Cultural Leonesa en Riazor. El técnico del Deportivo reconoció que la semana que pasaron fuera de casa, con los triunfos ante el Sámano en Copa y frente al Zaragoza en Liga, sirvió para enderezar el rumbo del equipo. "Todos teníamos que dar un paso adelante en todos los aspectos. Nos dijimos cosas que debíamos decirnos. Ese esfuerzo y esa unión son clave en todos los sitios donde he estado. A partir de ahí, hicimos una gran semana, refrendada por los resultados", refrendó, con ganas de dar continuidad al triunfo en el Ibercaja Estadio este fin de semana en casa.

Hidalgo confirmó la duda de Samuele Mulattieri para la convocatoria de este sábado tras perderse el duelo en Zaragoza por unas molestias que notó tras el duelo ante el Valladolid. "No ha hecho parte con el grupo ningún día. Hoy (este viernes) va a intentarlo y a ver qué sensaciones tiene. A partir de como se encuentre, tomaremos una decisión", explicó el entrenador deportivista. Añadió que el italiano tuvo "buenas sensaciones" con el readaptador este jueves.

Aun después del triunfo la semana pasada, el técnico catalán incide en que el equipo debe seguir ganando "solidez". Para ello, se mostró satisfecho con la actuación de la defensa en el último duelo, con Noubi y Comas en el once titular. Hidalgo destacó la capacidad de adaptación del belga. "Nos está ayudando en esa demarcación con mucho poderío físico. Lo podemos usar en diferentes posiciones. Todo futbolista necesita una regularidad", valoró.

El Deportivo tendrá este sábado enfrente a una Cultural Leonesa que llegará a Riazor "sin su mejor jugador", Luis Chacón. Hidalgo reconoció que sigue el progreso del mediapunta de Pontedeume en una Cultural que destaca por tener "gente con talento por dentro, muchísimo orden, pegada y mordiente arriba y desequilibrio por fuera".

El jugador propiedad del Deportivo no jugará este fin de semana por la cláusula del miedo. El técnico no se moja sobre esa decisión, pero sí celebra el rendimiento del futbolista en el conjunto leonés. "No es tanto justificar si [Luis] tiene un puesto en un futuro Dépor, sino si está capacitado para un futuro en el fútbol profesional. Está demostrando que lo tiene. Entendimos que lo mejor para él y está demostrando que es una decisión acertada por su parte", explicó Hidalgo.

Para doblegar a la Cultural, apremia a sus pupilos a dominar más en campo contrario. Sobre todo, cree que el equipo debe trabajar para llevar el balón a sus jugadores determinantes en esas zonas. "En esa libertad, dentro del orden, que podemos dar a gente decisiva como Yeremay, Mario, Zaka, Mella, Stoichkov o Cristian Herrera, tenemos que ser capaces de llevarles la pelota más veces y que ellos sean más atrevidos", apuntó el técnico catalán.

En específico, se mostró satisfecho por el rendimiento de Soriano y por su adaptación en función de las necesidades defensivas en cada partido. "Tiene algo diferencial que es encontrar el espacio libre, el control y ese último pase", precisó. También felicitó a Yeremay por el premio a mejor jugador de Segunda de la AFE: "le va a dar un plus de confianza y tranquilidad que necesita. Cuanto más feliz se encuentra, mejor rinde".