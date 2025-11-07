Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rubén López, Eric Puerto, Paula Monteagudo y Elena López, en el acto

Inauguración de la peña deportivista ‘Lucus Augusti’ / LOC

La peña deportivista Lucus Augusti vivió su puesta de largo en la capital lucense en un acto lleno de deportivismo en el que estuvieron, entre otros, los jugadores Rubén López, Eric Puerto, Paula Monteagudo y Elena López, además del presidente de la Federación de Peñas Deportivistas, Luis Martínez. Hubo discursos, comida y muchas firma de autógrafos y fotos en una velada que dio más impulso al deportivismo en una provincia eternamente ligada al color blanquiazul. La sede de la agrupación está en el restaurante Pasarela, donde se celebró el encuentro.

